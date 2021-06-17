В Ленобласти в частном доме уроженец Закавказья организовал свой алкоцех

В Ленобласти в частном доме уроженец Закавказья организовал свой алкоцех
Задержанный по подозрению в изготовлении поддельного алкоголя. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области в Тосненском районе правоохранительные органы обнаружили алкогольный цех на территории частного дома 45-летнего уроженца Закавказья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Экономическая полиция пресекла производство «элитного» алкоголя. Так, были изъяты тысячи литров суррогата. Его готовили к отправке в другие регионы страны.

Полиция задержала уроженца одного из закавказских государств, подозреваемого в организации алкоцеха в своем частном доме в поселке Ульяновка.

Мужчина изготавливал только крепкий алкоголь под видом известных марок.

По версии оперативников, производство осуществлялось по предварительным заказам и было нацелено на экспорт в другие регионы страны.

У коммерсанта были и водители, которые доставляли продукцию. Кроме того, две приезжие из Средней Азии женщины, 33-х и 47-и лет трудились у мужчины в подсобке.

Отмечается, что ежемесячная выручка предпринимателя составляла около 1 млн рублей.

В итоге было изъято примерно сто литров спирта, а также 2,5 тыс. литров алкогольной продукции, которая уже готова к продаже и разлита в бутылки с этикетками известных брендов.

Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району Ленобласти в отношении предприниматеои возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северная столица на первом месте по количеству «пьяных» преступлений в России.

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