В Ленобласти в частном доме уроженец Закавказья организовал свой алкоцех

Задержанный по подозрению в изготовлении поддельного алкоголя. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Задержанный по подозрению в изготовлении поддельного алкоголя. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области в Тосненском районе правоохранительные органы обнаружили алкогольный цех на территории частного дома 45-летнего уроженца Закавказья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Экономическая полиция пресекла производство «элитного» алкоголя. Так, были изъяты тысячи литров суррогата. Его готовили к отправке в другие регионы страны.

Полиция задержала уроженца одного из закавказских государств, подозреваемого в организации алкоцеха в своем частном доме в поселке Ульяновка.

Мужчина изготавливал только крепкий алкоголь под видом известных марок.

По версии оперативников, производство осуществлялось по предварительным заказам и было нацелено на экспорт в другие регионы страны.

У коммерсанта были и водители, которые доставляли продукцию. Кроме того, две приезжие из Средней Азии женщины, 33-х и 47-и лет трудились у мужчины в подсобке.

Отмечается, что ежемесячная выручка предпринимателя составляла около 1 млн рублей.

В итоге было изъято примерно сто литров спирта, а также 2,5 тыс. литров алкогольной продукции, которая уже готова к продаже и разлита в бутылки с этикетками известных брендов.

Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району Ленобласти в отношении предприниматеои возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

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