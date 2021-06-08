Северная столица на первом месте по количеству «пьяных» преступлений в России

В городе на Неве происходит больше всего в Российской Федерации преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
Санкт-Петербург на первом месте среди городов в России, где происходят преступления, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании Delta Системы безопасности, на второй строчке оказалась Москва и Челябинск. Бронзу же взяла Самара.
Известно, что в пятерку лидеров также оказались Нижний Новгород и Казань.
Сообщается, что в прошлом году в Петербурге количество преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 23%, если сравнивать с 2019-м годом.
За прошедшие пять месяцев 2021 года 20% ото всех правонарушений в Северной столицы были совершены пьяными.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны районы Петербурга, в которых чаще всего убивают.