В Красном Селе восстановили движение автобусов после прорыва газопровода

В Красносельском районе Петербурга восстановили движение автобусов после прорыва газопровода, произошедшего накануне, 16 июня.

Прорыв произошел на улице Свободы в Красном Селе. Как сообщили в telegram-канале СПб ГКУ «Организатор перевозок», по действующим трассам вновь курсирует общественный транспорт № 146, 443, 454.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры района сообщили, что по факту повреждения на газопроводе начата проверка. По ее результатам решат вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что газопровод во время раскопок повредил ковш экскаватора. Близлежащие здания были эвакуированы.