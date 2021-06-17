В Красном Селе восстановили движение автобусов после прорыва газопровода

В Красном Селе восстановили движение автобусов после прорыва газопровода
Место прорыва огородили. Фото: скриншот "Транспортный коллапс" "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга восстановили движение автобусов после прорыва газопровода, произошедшего накануне, 16 июня.

Прорыв произошел на улице Свободы в Красном Селе. Как сообщили в telegram-канале СПб ГКУ «Организатор перевозок», по действующим трассам вновь курсирует общественный транспорт № 146, 443, 454.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры района сообщили, что по факту повреждения на газопроводе начата проверка. По ее результатам решат вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что газопровод во время раскопок повредил ковш экскаватора. Близлежащие здания были эвакуированы.

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