В Красном Селе автобусы пустили в объезд из-за прорыва газопровода

В Красном Селе автобусы пустили в объезд из-за прорыва газопровода
Место прорыва огородили. Фото: скриншот "Транспортный коллапс" "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга произошла авария на газопроводе. Общественный транспорт пустили в объезд.

Авария на газопроводе произошла днем в среду, 16 июня, на улице Свободы. Как сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», трассы трех автобусов: 146, 443 и 454 — были временно изменены.

По уточненной информации, газопровод во время раскопок повредил ковш экскаватора. Близлежащие здания были эвакуированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в этом году построят более 84 км газопроводов. Всего в ближайшие несколько лет будут возведены более 3000 км коммуникаций.

Всего за период с 2021 по 2025 годы в Ленобласти построят 124 межпоселковых газопроводов суммарной протяженностью более 2000 км и семь новых источников газоснабжения.

авария на газопроводе красное село


 

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В Красном Селе автобусы пустили в объезд из-за прорыва газопровода