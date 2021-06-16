В Красном Селе автобусы пустили в объезд из-за прорыва газопровода

В Красносельском районе Петербурга произошла авария на газопроводе. Общественный транспорт пустили в объезд.

Авария на газопроводе произошла днем в среду, 16 июня, на улице Свободы. Как сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», трассы трех автобусов: 146, 443 и 454 — были временно изменены.

По уточненной информации, газопровод во время раскопок повредил ковш экскаватора. Близлежащие здания были эвакуированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в этом году построят более 84 км газопроводов. Всего в ближайшие несколько лет будут возведены более 3000 км коммуникаций.

Всего за период с 2021 по 2025 годы в Ленобласти построят 124 межпоселковых газопроводов суммарной протяженностью более 2000 км и семь новых источников газоснабжения.