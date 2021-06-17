В коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин

В коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин
Трупы мужчин нашли на диване в коммуналке на улице Союза Печатников. Фото: Pixabay

В Петербурге в Адмиралтейском районе города были обнаружены тела двоих мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня около 16:30 правоохранительным органам мужчина заявил о смерти своего 36-летнего сына.

На улицу Союза Печатников прибыла полиция и обнаружила два трупа. Тела 36-летнего и 32-летнего мужчин располагались в коммунальной квартире на разложенном диване.

Отмечается, что скончавшийся сын заявителя ранее был судим по статье о «Незаконном приобретении, хранении, перевозки, изготовлении, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге. Без признаков жизни были найдены тела двух молодых парней 23-х и 22-х лет. Первый оказался уроженцем Сочи, а второй Вологодской области.

адмиралтейский район новости СПб трупы


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге от коронавируса скончались более 60 человек за сутки
Сначала увезли детей, а теперь закрыли на все лето: последствия скандала в ...
После скандала с наркотиками: у депутата Резника провели обыски и увезли ...
Коронавирусом заболели еще 946 петербуржцев
В коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин
Опека проверит семью младенца, оставленного в магазине на Есенина
В Красном Селе восстановили движение автобусов после прорыва газопровода
У метро «Академическая» авария остановила трамваи