В коммунальной квартире на Союза Печатников на диване нашли тела двух мужчин

Трупы мужчин нашли на диване в коммуналке на улице Союза Печатников. Фото: Pixabay

Трупы мужчин нашли на диване в коммуналке на улице Союза Печатников. Фото: Pixabay

В Петербурге в Адмиралтейском районе города были обнаружены тела двоих мужчин.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июня около 16:30 правоохранительным органам мужчина заявил о смерти своего 36-летнего сына.

На улицу Союза Печатников прибыла полиция и обнаружила два трупа. Тела 36-летнего и 32-летнего мужчин располагались в коммунальной квартире на разложенном диване.

Отмечается, что скончавшийся сын заявителя ранее был судим по статье о «Незаконном приобретении, хранении, перевозки, изготовлении, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге. Без признаков жизни были найдены тела двух молодых парней 23-х и 22-х лет. Первый оказался уроженцем Сочи, а второй Вологодской области.