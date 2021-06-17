В Колпино появится молодежное пространство с TikTok-площадкой

В Колпино появится молодежное пространство с TikTok-площадкой
Победила инициатива "Создание нового современного молодёжного пространства в Колпино". Фото: скриншот instagram

В Колпино определили победителя проекта «Твой бюджет». В городе появится современное молодежное пространство, где будет большой многофункциональный зал для различных образовательных и досуговых мероприятий.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Члены бюджетной комиссии Колпинского района Петербурга отобрали 8 предложений. Больше всего голосов набрала инициатива Матвея Большакова.

Как сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга, по мнению автора проекта, местной молодежи не хватает места, где они могут проводить досуг. Активист предложил создать пространство с многофункциональным залом для образовательных мероприятий, медиастудей, TikTok-хаусом и коворкинг-зоной.

Стоимость проекта оценивается в 15 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генпрокуратуру просят проверить TikTok-дома. Он засомневался в законности проживания и работы в них подростков-блогеров.

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