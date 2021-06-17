В Петербурге арестовали мужчину, из-за которого полицейский получил сотрясение мозга

В Петербурге арестовали мужчину, из-за которого полицейский получил сотрясение мозга
Мужчину арестовали. Фото: pixabay

Подозреваемый нанес как минимум один удар, который стал причиной госпитализации сотрудника правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения мужчине, обвиняемом в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось в ночь на 15 июня. Мужчину задержали из-за административного правонарушения, после чего доставили его в отдел полиции. Он не захотел подчиняться и якобы ударил полицейского как минимум один раз по голове. В результате сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа.

Подозреваемый уверен, что не заслужил строгую меру пресечения. Он признает вину и также не собирается препятствовать расследованию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец сломал нос полицейскому в отделении.

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