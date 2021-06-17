В петербургских стационарах почти 20% тяжелых ковид-пациентов

В сутки с коронавирусом госпитализируют около 800-850 человек.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка все еще остается нестабильной. Известно, что ежедневно приходится госпитализировали 800-850 человек. В стационарах находятся 18% пациентов в тяжелом состоянии: к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены около 500 человек. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что компьютерную томографию продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. За последнюю неделю было выполнено более 5,1 тысячи исследований, почти на 20% больше, чем было неделе ранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела 416 в случаях.