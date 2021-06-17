Квартиру на Дачном проспекте потушили за полчаса

Квартиру на Дачном проспекте потушили за полчаса
Пожар потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе произошел квартирный пожар. Загоревшуюся обстановку в комнате потушили за полчаса.

Все случилось вечером 17 июня на Дачном проспекте, дом 13. Местные жители позвонили в экстренную службу в 19 часов 29 минут.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, пожар произошел в четырехкомнатной квартире. Возгорание началось в коридоре площадью 5 квадратных метров. Прибывшие спасатели выяснили, что горит обстановка на площади 2 квадратных метра.

На месте ЧП работали 10 человек личного состава и две единицы техники. С пожаром справились к 20:05. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 спасателя боролись с полыхающей кровлей производственного здания на Цветочной.

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