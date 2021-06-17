23 спасателя боролись с полыхающей кровлей производственного здания на Цветочной

23 спасателя боролись с полыхающей кровлей производственного здания на Цветочной
Спасатели потушили пожар в Московском районе. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — в производственном здании загорелась кровля.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 июня стало известно, что в Московском районе Северной столицы по Цветочной улице дома 108 произошел пожар.

Сообщается, что локализовать пожар удалось в 12:13. А полностью ликвидировать только к 15:23.

Сведения о пострадавших не поступали.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлекалось от МЧС пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестнадцать спасателей борются с пожаром на Смольном проспекте

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на проспекте Науки 40 минут пожарные боролись с пожаром в квартире.

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