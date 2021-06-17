23 спасателя боролись с полыхающей кровлей производственного здания на Цветочной

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — в производственном здании загорелась кровля.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 17 июня стало известно, что в Московском районе Северной столицы по Цветочной улице дома 108 произошел пожар.

Сообщается, что локализовать пожар удалось в 12:13. А полностью ликвидировать только к 15:23.

Сведения о пострадавших не поступали.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлекалось от МЧС пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестнадцать спасателей борются с пожаром на Смольном проспекте