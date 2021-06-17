Молодым людям из Петербурга стали чаще диагностировать тяжелую форму коронавируса

По словам Беглова, значительная доля среди тяжелых больных - молодые люди. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Беглова, значительная доля среди тяжелых больных - молодые люди. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге увеличилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом среди молодых людей.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил главе правительства Михаилу Мишустину на видеоконференции 17 июня.

Как отметил градоначальник, сейчас в больницах Северной столицы развернуты 8,8 тысячи коек для коронавирусных больных. В резерве остаются 2,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19.

Глава города доложил Мишустину, что поставки вакцины в Петербург опережают темпы вакцинации. Вместе с этим увеличивается скорость распространения опасной инфекции. Из-за этого растет число тяжелых пациентов.

По словам Беглова, значительная доля среди тяжелых больных — молодые люди, которые игнорируют вакцинацию и поздно обращаются к врачам.

Губернатор напомнил, что с 17 июня в городе закрываются детские комнаты, объекты развлечения, фудкорты и ограничивается количество участников массовых мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских стационарах почти 20% тяжелых ковид-пациентов.