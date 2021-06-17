Ученые определили фактор преждевременного старения

Группа ученых-биологов из США и Китая установила, что к преждевременному старению может привести недостаток в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода .

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology. Американские и китайские биологи провели опыты на мышах и выяснили, что при нехватке кислорода в крови у животных ухудшаются когнитивные способности, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение.

Во время опытов мыши, которых поместили в условия кислородного голодания, по мере старения быстрее теряли когнитивные способности, чем мыши из контрольной группы.

Белок ADORA2B входит в состав мембраны эритроцитов и помогает высвобождать кислород из крови. Однако с годами содержание этого белка в крови значительно сокращается. Ученые предположили наличие прямой связи между этими факторами.

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