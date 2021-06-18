В результате стрельбы в Аризоне погиб один человек

В результате стрельбы в Аризоне погиб один человек
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В Аризоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Кроме того, по меньшей мере 12 человек пострадали, сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию. По сообщениям СМИ, несколько эпизодов стрельбы из автомобиля произошло в течение примерно 90 минут в разных городах. Полиция задержала подозреваемого.

По данным полиции, трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в том числе от осколков стекла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

Аризона происшествия стрельба


 

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