В результате стрельбы в Аризоне погиб один человек

В Аризоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Кроме того, по меньшей мере 12 человек пострадали, сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию. По сообщениям СМИ, несколько эпизодов стрельбы из автомобиля произошло в течение примерно 90 минут в разных городах. Полиция задержала подозреваемого.

По данным полиции, трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в том числе от осколков стекла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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