В Ленобласть придет аномальная жара

Жителей Ленобласти ожидает аномальная жара в конце рабочей недели. Об этом предупредили в МЧС.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 18 июня, в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. В ночное время суток столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+30 градусов. Ветер будет юго-западным, западным. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

В субботу, 19 июня, ожидается от +26 до +31 градуса. На следующий день, в воскресенье, температура воздуха в дневные часы составит от +28 до +33 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве и Ленинградской области прогнозируют аномальную жару. Довольно теплую погоду обещают в течение недели, сообщает Гидрометцентр.