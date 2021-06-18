В Ленобласть придет аномальная жара

В Ленобласть придет аномальная жара
В Ленобласти ожидается жара. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти ожидает аномальная жара в конце рабочей недели. Об этом предупредили в МЧС.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 18 июня, в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. В ночное время суток столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+30 градусов. Ветер будет юго-западным, западным. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

В субботу, 19 июня, ожидается от +26 до +31 градуса. На следующий день, в воскресенье, температура воздуха в дневные часы составит от +28 до +33 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе на Неве и Ленинградской области прогнозируют аномальную жару. Довольно теплую погоду обещают в течение недели, сообщает Гидрометцентр.

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