Два мусорных контейнера полыхали у жилого дома в Тучковом переулке

В Тучковом переулке сегодня ночью разгорелся крупный пожар у жилого дома. Огонь охватил мусорные контейнеры.

Возгорание случилось сегодня, 18 июня, у доме 11/5. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Сгорели два подземных мусорных контейнера», — написал автор записи.

На кадрах видно, что контейнеры расположены под окнами жилого дома, дым окутал угол здания. Служб на месте не видно. Причины возникновения огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе загорелся чердак дома. Через три часа пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.