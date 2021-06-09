В Петродворцовом районе загорелся чердак дома

Утром в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга был пожар.

В восемь утра двенадцать минут поступила информация о пожаре по Волхонскому шоссе, 16, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, В небольшом двухэтажном доме из кирпича загорелись второй этаж и чердаке. Общая площадь пожара составила 80 «квадратов».

Через три часа пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушении огня участвовали три машины и 16 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали крупных наркоплантаторов. Полиция Ленобласти совместно с коллегами из Выборгского района в садоводстве «Симагинское» по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержали двое мужчин, 47 и 36 лет. В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими обнаружили и изъяли свыше 1,1 тысячи кустов наркотического растения.