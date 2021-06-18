В Сертолово мужчина вышел вынести мусор и вернулся весь в крови

В Сертолово мужчина вышел вынести мусор и вернулся весь в крови
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Всеволожском районе полиция выясняет обстоятельства госпитализации местного жителя.

Инцидент произошел 17 июня в Сертолово. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что ее муж ушел выносить мусор, но вернулся со следами крови. Пострадавшего госпитализировали с открытой раной задней стенки грудной клетки, запахом алкоголя в шоковом состоянии. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.

ленобласть полиция сертолово


 

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