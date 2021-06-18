Турбизнес Турции ожидает возобновление авиасообщения с Россией к осени

Представители туристического бизнеса Турции не рассчитывают на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли, возобновление авиасообщения может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре,

Напомним, Россия с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции через две недели начнется вакцинация российским «Спутником V». Сейчас вакцинация в Турции проводится китайским препаратом «Sinovac» и немецким «Biontech».