В Турции через две недели начнется вакцинация российским «Спутником V»

Вакцинация "Спутником" начнется в Турции в течение двух недель. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцинация "Спутником" начнется в Турции в течение двух недель. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Турция готовится начать вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутником V» через две недели.

Сейчас вакцинация в Турции проводится китайским препаратом «Sinovac» и немецким «Biontech». В скором времени в оборот поступит российский «Спутник V».

Специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Умит Савашчи отметил, что у вакцины российского производства очень высокий уровень защиты — 97%, передает местный портал Sözcü.

По словам Савашчи, изучение и ознакомление обычно занимает от 10 до 15 дней. Поскольку препарат доставили на этой неделе, для применения он будет доступен в течение двух недель.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что до конца июня в Турцию поставят 30 млн доз вакцины, созданной разработчиками из РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.