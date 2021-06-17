В Турции через две недели начнется вакцинация российским «Спутником V»

В Турции через две недели начнется вакцинация российским &#171;Спутником V&#187;
Вакцинация "Спутником" начнется в Турции в течение двух недель. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Турция готовится начать вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутником V» через две недели.

Сейчас вакцинация в Турции проводится китайским препаратом «Sinovac» и немецким «Biontech». В скором времени в оборот поступит российский «Спутник V».

Специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Умит Савашчи отметил, что у вакцины российского производства очень высокий уровень защиты — 97%, передает местный портал Sözcü.

По словам Савашчи, изучение и ознакомление обычно занимает от 10 до 15 дней. Поскольку препарат доставили на этой неделе, для применения он будет доступен в течение двух недель.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что до конца июня в Турцию поставят 30 млн доз вакцины, созданной разработчиками из РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.

"Спутник V" вакцинация от коронавируса турция


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодым людям из Петербурга стали чаще диагностировать тяжелую форму коронавируса
Бельгийская сборная обыграла Данию на Евро-2020 и вышла в плей-офф
В ВОЗ считают, что женщинам детородного возраста стоит запретить алкоголь
Вакцина «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели
В Турции через две недели начнется вакцинация российским «Спутником V»
Заслуженный артист России Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов в браузерах
Квартиру на Дачном проспекте потушили за полчаса