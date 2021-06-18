В выходные в Выборг запустят дополнительные «Ласточки»

В предстоящие выходные по направлению Санкт-Петербург – Выборг пустят дополнительную «Ласточку».

Две дополнительны «Ласточки» введут ради повышения качества обслуживания пассажиров. Число поездов будет увеличено с 19 и 20 июня.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, с Финляндского вокзала поезд отправится в 11:53, в Выборге будет в 13:08. Обратно «Ласточка» отправится в 18:25, а в Петербурге будет в 19:50.

Пассажиры могут посмотреть подробный график движения поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» также запускали на майские праздники.