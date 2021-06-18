Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами на Ленинском, на месте реанимация

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами на Ленинском, на месте реанимация
К месту ДТП на Ленинском прибыли машины реанимации и скорой помощи. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Шесть человек пострадали.

Авария случилась в пятницу, 18 июня, около 9:40 у дома №157 по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, водитель маршрутки «ПАЗ» врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, шесть пассажиров маршрутки получили травмы в результате падения в салоне. Пятеро из них – повреждения легкой степени тяжести, один– травмы средней степени тяжести.

По факту дорожной аварии проводится проверка. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На месте 2 реанимации и 3 скорых помощи», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп полиция


 

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