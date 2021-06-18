В Петербурге зафиксировано 970 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 970 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 18 июня.

В России за сутки зафиксировано 17 262 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 453 летальных исхода. При этом 10 954 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 281 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.