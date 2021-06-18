Новая схема мошенников: пожилая петербурженка передала «курьеру банка» больше 2 млн рублей

Около полуночи 16 июня в отдел полиции Калининского района обратилась 83-летняя жительница проспекта Непокоренных. Женщина заявила, что стала жертвой мошенников.

По словам пострадавшей, еще 5 июня в 11:29 на её мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка, в котором женщина хранила свои сбережения. Собеседник предостерег старушку от подозрительных операций на счете и предложил дополнительно обезопасить средства.

Спустя несколько дней после этого, 8 июня, пенсионерка отправилась в отделение банка на проспекте Науки, где сняла со своего счета 2 млн 53 тысяч рублей, а затем передала их незнакомому мужчине, который представился «курьером» — он якобы должен был доставить деньги в банк. Заявительница рассказала, что аферист было коло 185 см ростом, с бородой, одет в темную одежду и с медицинской маской на лице.

К сожалению, в полицию старушка обратилась лишь через неделю, поскольку все это время не подозревала, что стала жертвой обмана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Возле места происшествия, к счастью, имелась камера видеонаблюдения, и, возможно, она запечатлела преступника, но поможет ли это найти афериста — вопрос.

Напомним, что у мошенников есть и множество других способов выманить деньги у пожилых граждан: пенсионерам предлагают «выгодно инвестировать», «торговать на бирже», а в некоторых случаях даже заставляют оформлять на себя кредиты, отдавая полученные деньги преступникам. Только пару дней назад в полиции зарегистрировали пять подобных случаев — суммарно старики передали мошенникам почти 4,5 млн рублей.