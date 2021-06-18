ДТП с каршерингом затруднило движение на набережной Черной речки

ДТП с каршерингом затруднило движение на набережной Черной речки
Участником ДТП стал каршеринг. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Школьной улицы и набережной Черной речки произошло ДТП с участием каршеринга. Машины встали посреди перекрестка.

Авария случилась в пятницу, 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Встретились ауди и каршеринг. Участники загорают на мосту, служб нет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины почти перегородили проезд в сторону набережной. По предварительным данным, один из водителей поспешил пересечь перекресток, но не убедился в безопасности движения, в результате чего произошло столкновение.

Машины отделались незначительными повреждениями. Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева.

дтп каршеринг новости СПб


 

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