ДТП с каршерингом затруднило движение на набережной Черной речки

На перекрестке Школьной улицы и набережной Черной речки произошло ДТП с участием каршеринга. Машины встали посреди перекрестка.
Авария случилась в пятницу, 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
«Встретились ауди и каршеринг. Участники загорают на мосту, служб нет», — написал автор записи.
На кадрах видно, что машины почти перегородили проезд в сторону набережной. По предварительным данным, один из водителей поспешил пересечь перекресток, но не убедился в безопасности движения, в результате чего произошло столкновение.
Машины отделались незначительными повреждениями. Другие подробности не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева.