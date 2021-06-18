Ректоры петербургских вузов прокомментировали инициативу по допуску на занятия только вакцинированных студентов

Ректоры петербургских вузов прокомментировали инициативу по допуску на занятия только вакцинированных студентов
Ректоры вузов Петербурга оценили инициативу своих московских коллег. Фото: pixabay.com

Ректоры вузов Петербурга оценили инициативу своих московских коллег по допуску на очные занятия только привившихся студентов.

Ректор СПбГТИ(ТУ) Андрей Шевчик отметил, что допуск привитых от ковида студентов на занятия может носить рекомендательный характер.

Он отметил, что в сложной эпидемиологической ситуации в столице действительно необходимо продумывать меры защиты здоровья студентов и сотрудников вузов. Но в СПбГТИ (ТУ) такое решение не рассматривают. Ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев сказал, что в первую очередь со студентами необходимо проводить разъяснительную работу, объясняя важность вакцинации.

«Это болезненная тема. Мы видим, очередная волна заражений захватывает молодежь. Они мобильные, нуждаются в коммуникации. Однако общение оборачивается увеличивающимися рисками заболевания. Мы ведем разъяснительную работу со студентами, призывая вакцинироваться», – цитирует его телеканал «Санкт- Петербург».

Он добавил, что допуск на занятия только вакцинированных студентов – крайняя мера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ВУЗ ИТМО признали лучшим техническим вузом Российской Федерации. Так, по версии международного рейтинга RUR, национальный исследовательский университет России оказался лидером по техническому направлению.

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