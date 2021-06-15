Петербургский ИТМО признан лучшим техническим ВУзом России

Петербургский ВУЗ ИТМО признали лучшим техническим вузом Российской Федерации.

Так, по версии международного рейтинга RUR, национальный исследовательский университет России оказался лидером по техническому направлению.

Известно, что данный университет Северной столицы вот уже второй год подряд является первым среди российских ВУЗов по техническим наукам.

Помимо этого, ИТМО вскарабкался на 41 место в общемировом зачете в данном предметном рейтинге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть университетов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов мира QS-2022. В 2020 году в нём было всего четыре университета Северной столицы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что российских студентов предложили автоматически считать безработными.