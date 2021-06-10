Шесть петербургских вузов включены в рейтинг QS-2022

Самую высокую строчку в списке из петербургских университетов занял СПбГУ (242 место). Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Самую высокую строчку в списке из петербургских университетов занял СПбГУ (242 место). Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Шесть университетов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов мира QS-2022. В 2020 году в нём было всего четыре университета Северной столицы.

Такие рейтинги повышают авторитет Петербурга и России в сфере высшего образования, отметил губернатор Александр Беглов, сообщает Смольный.

Самую высокую строчку в списке из петербургских университетов занял СПбГУ (242 место). На 393 месте Петербургский политех Петра Великого. В топ-400 попал университет ИТМО. ЛЭТИ вошел в топ-750, а список 1000+ Горный университет города.

Впервые в QS вошел университет имени А.И.Герцена. Он вошел в категорию 1001-1200.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти спрашивают петербуржцев, как честно поступить в вуз. Итоги 20-летнего опыта проведения ЕГЭ обсудят. В беседе примет участие вице-губернатор Ирина Потехина.