Власти спрашивают петербуржцев, как честно поступить в вуз

Жителям Петербурга надо ответить на вопрос: "Что обеспечивает справедливое поступление в университет?". Фото: скрин страницы Ирины Потехиной "ВКонтакте"

Жителям Петербурга надо ответить на вопрос: "Что обеспечивает справедливое поступление в университет?". Фото: скрин страницы Ирины Потехиной "ВКонтакте"

Итоги 20-летнего опыта проведения ЕГЭ обсудят на дискуссии Петербургского международного экономического форума. В беседе примет участие вице-губернатор Ирина Потехина.

Об этом сообщается сегодня на странице Потехиной «ВКонтакте».

Эксперты постараются ответить на вопрос: удалось ли за 20 лет построить справедливую и эффективную систему доступа талантливых детей к качественному образованию в университетах. Потехина организовала опрос, результаты которого она хочет учесть во время дискуссии.

Жителям Петербурга надо ответить на вопрос: «Что обеспечивает справедливое поступление в университет?». Среди вариантов ответа: ЕГЭ, советская система, ЕГЭ + портфолио.

В опросе приняли участие более 2400 человек, более 67 % проголосовавших выступили за советский опыт экзаменов.

Пол опросом попадаются интересные комментарии с разными точками зрения. «ЕГЭ испортило ВСЮ систему образования!!!!!!!!! Теперь учителя не учат ЗНАТЬ, а учат сдавать ЕГЭ!!», — пишет один пользователь.

Другой же защищает современную систему: «Сложно, когда в каждый универ надо сдавать свои экзамены, да еще у каждого свой подход и концепция. А тут сдал несколько и в 5 мест можно сразу подать заявления, жди результатов и гуляй себе летом, выбирай обложку для зачетки и студенческого)».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД назвали причины травли детей в школах.