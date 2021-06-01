В МВД назвали причины травли детей в школах

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов объяснил причины травли детей в российских школах.
Гайдов рассказал в беседе с РИА Новости, что травля может начаться из-за того, что у ребят в школьном возрасте не хватает знаний об этике ненасилия. По его словам, также причиной может быть недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании детей. Кроме того, на появление «буллинга» в школах может повлиять отсутствие доверительных отношений в семьях.
Представитель МВД добавил, что зачастую травля происходит на фоне напряженных взаимоотношений, которые происходят на глазах одноклассников, учителей и родителей.
Он заключил, что проблему школьной травли нельзя игнорировать, руководство школ должно своевременно реагировать на случаи унижения детей и при необходимости обращаться в заинтересованные ведомства.
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