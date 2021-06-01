В МВД назвали причины травли детей в школах

В МВД назвали причины травли детей в школах
На появление "буллинга" в школах может повлиять отсутствие доверительных отношений в семьях. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов объяснил причины травли детей в российских школах.

Гайдов рассказал в беседе с РИА Новости, что травля может начаться из-за того, что у ребят в школьном возрасте не хватает знаний об этике ненасилия. По его словам, также причиной может быть недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании детей. Кроме того, на появление «буллинга» в школах может повлиять отсутствие доверительных отношений в семьях.

Представитель МВД добавил, что зачастую травля происходит на фоне напряженных взаимоотношений, которые происходят на глазах одноклассников, учителей и родителей.

Он заключил, что проблему школьной травли нельзя игнорировать, руководство школ должно своевременно реагировать на случаи унижения детей и при необходимости обращаться в заинтересованные ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Domestos объявила конкурс на бесплатный ремонт туалетов в школах.

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