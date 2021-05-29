Domestos объявила конкурс на бесплатный ремонт туалетов в школах

Победители получат набор чистящих средств, а жюри выберет три школы, ремонт в которых оплатит Domestos. Фото: Pixabay

Победители получат набор чистящих средств, а жюри выберет три школы, ремонт в которых оплатит Domestos. Фото: Pixabay

Domestos объявил о конкурсе на ремонт плохих туалетов в российских школах.

Об этом сообщается на сайте Domestos. Нужно заполнить онлайн-заявку, в которой надо указать адрес школы и описать состояние туалета, прикрепить фотографии. Победители получат набор чистящих средств, а жюри выберет три школы, ремонт в которых оплатит Domestos.

В проекте участвуют все регионы России. Туалеты находятся в ужасном состоянии: ржавые «гнилые» трубы и побитая плитка. кто-то даже отметил, что ученики не ходят в туалет в школе, а отпрашиваются домой.

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