Российских студентов предложили автоматически считать безработными

Такая мера будет стимулировать организации нанимать и сохранять в штате безработных. Фото: pixabay

Такая мера будет стимулировать организации нанимать и сохранять в штате безработных. Фото: pixabay

Ректор Российского технического университета Станислав Кудж предложил автоматически считать выпускников университетов безработными и выплачивать работодателям стимулирующие за принятие их на работу.

Субсидирование работодателей за трудоустройство людей, состоящих в центре занятости, был запущен в январе этого года. Он предполагает выплаты в размере трех МРОТ на каждого человека (это чуть больше 38 тысяч рублей), сообщает РБК.

Такая мера будет стимулировать организации нанимать. Выплачивают субсидии после того, как новый рабочий отработает один, три и шесть месяцев.

Так стимулирующие позволят найти работу 220 тысяч человек. В бюджете на расходы готовы выделить 12 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ВУЗ отправился на дистанционку, а студентов попросили выехать из общежития.