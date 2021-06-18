В электричке до Луги ловили безмасочников

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге и Ленинградской области становится все более непростой. В пятницу, 18 июня, в электричке, которая отошла от Балтийского вокзала, ловили безмасочников.

Проверку в пятницу провели специалисты комитета Ленинградской области по транспорту и регионального управления на транспорте МВД России.

Рейд начали с электропоезда, следующего по маршруту Петербург – Луга. Чиновники и полицейские проверяли, соблюдают ли пассажиры правила обязательного ношения масок в транспорте. Проверку провели также на Гатчинском вокзале в электричке Сиверская – Петербург.

Как писала Gazeta.SPb, с 17 июня в Петербурге начали действовать дополнительные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Теперь в торговых центра не работают островки, фуд-корты и фуд-плейсы, заведениям общепита запретили работать с 02:00 до 06:00. В фан-зонах болельщики также не смогут купить еду.

К слову, власти Москвы приняли решение и вовсе закрыть фан-зону для зрителей Евро-2020.