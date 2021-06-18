Власти Москвы закроют фан-зону Евро-2020 из-за ситуации с коронавирусом

Власти Москвы закроют фан-зону Евро-2020 из-за ситуации с коронавирусом
Москва. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Власти Москвы приняли решение закрыть фан-зону для зрителей Евро-2020 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом театры и кино смогут работать. Массовые зрелищные мероприятия на время приостановлены. Фан-зона Евро-2020 была открыта в «Лужниках» 11 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики пришли посмотреть матч «Россия-Финляндия», который проходит в рамках чемпионата Европы по футболу. Фан-зона на Конюшенной площади оказалась забита.

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