Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры

Они нужны, чтобы движение в городе стало безопаснее.

На проспекте Обуховской Обороны планируют установить новые светофоры. На данный момент уже выбрана компания, которая возьмется за контракт 0 договор заключили с ООО «Разработка и производство автоматизированных систем Санкт-Петербурга». Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на отсутствие нормальных светофоров жаловались местные жители. Наконец их услышали: они появятся на участке проспекта от улицы Профессора Качалова до дома 60 по проспекту Обуховской Обороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ выделило 700 млн рублей, чтобы скорее построить мост через Свирь в Ленобласти.