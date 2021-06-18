Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры

Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры
На Обуховской обороны появятся новые светофоры. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Они нужны, чтобы движение в городе стало безопаснее.

На проспекте Обуховской Обороны планируют установить новые светофоры. На данный момент уже выбрана компания, которая возьмется за контракт 0 договор заключили с ООО «Разработка и производство автоматизированных систем Санкт-Петербурга». Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на отсутствие нормальных светофоров жаловались местные жители. Наконец их услышали: они появятся на участке проспекта от улицы Профессора Качалова до дома 60 по проспекту Обуховской Обороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ выделило 700 млн рублей, чтобы скорее построить мост через Свирь в Ленобласти.

новости СПб проспект обуховской обороны светофор


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры
На Кубинской среди жаркого лета включили отопление
Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию
В Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро
В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией
В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 14% жителей
«Летний театр в Бутылке» в Новой Голландии закрыли из-за коронавирусных ...
Депутата из Комарово, убившего свою жену, отправили на принудительное лечение