Правительство РФ выделило 700 млн рублей, чтобы скорее построить мост через Свирь в Ленобласти

Правительство Российской Федерации выделило 700 млн рублей, чтобы быстрее построить мост через Свирь в Подпорожье.

Из федерального бюджета России выделены денежные средства для ускорения возведения моста через Свирь в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти сообщила.

Движение по мосту 47-регион планирует начать в 2023 году. Хотя изначально планировалось открыть лишь в 2026. Об этом было сказано в государственном контракте.

Отмечается, что переправа в Подпорожье навсегда решит проблему связи правого и левого берегов реки Свирь. Напомним, что как только был основан город, то движение транспорта шло по плотине Верхне-Свирской ГЭС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Алые паруса» разведут Троицкий мост раньше обычного.