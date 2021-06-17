«Алые паруса» разведут Троицкий мост раньше обычного

&#171;Алые паруса&#187; разведут Троицкий мост раньше обычного
Троицкий мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Репетиция праздника петербургских выпускников «Алые паруса» изменит время разводки Троицкого моста. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Так, из-за грядущей репетиции ежегодного праздника выпускников школ Петербурга «Алые паруса» в ночь с 17 на 18 июня разводить Троицкий мост будут почти на два с половиной часа раньше.

Переправу станет доступна для навигации уже в 23:00. При этом наведут мост в привычное время, в 04:50.

Стоит отметить, что обычно Троицкий мост разводится каждую ночь в период навигации, с 01:20 до 04:50.

Отмечается, что другие путепроводы будут разводится по своему стандартному графику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

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