В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

Некоторые водители выходили из своих авто, чтобы запечатлеть такую красоту. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Некоторые водители выходили из своих авто, чтобы запечатлеть такую красоту. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Из-за репетиции «Алые паруса» в Северной столице накануне Троицкий мост развели раньше обычного, в 11 часов вечера. Петербуржцы смогли увидеть знаменитый корабль.

Так отрабатывались движения парусника «Россия, сообщает «Фонтанка». Корабль доплыл и до Литейного моста. Все это было очень красиво: «Алые паруса» на фоне разведённых мостов. Многие обрадовались такому событию, став очевидцами события. Они фотографировали «Россию», стоя на набережной. Некоторые водители выходили из своих авто, чтобы запечатлеть такую красоту.

Ближе к 00:00 кораблю поплыл к Петропавловской крепости. Кто-то последовал за ним, но парусник слишком быстро уплывал вдаль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Алые паруса» и последние звонки в Петербурге пройдут очно, но пандемия может все переиграть. В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом, власти уже не исключают возможности введения новых ограничений. «Алые паруса» и последние звонки выпускникам обещают провести в общем формате.