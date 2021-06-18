На Гидротехников водитель каршеринга скрылся с места ДТП

На Гидротехников водитель каршеринга скрылся с места ДТП
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Легковушка врезалась в другой автомобиль, после чего виновник ушел в неизвестном направлении.

В Калининском районе сегодня, 18 июня, произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Гидротехников. Там ближе к 12 часам дня каршеринг врезался в легковой автомобиль. Водитель арендованной машины после столкновения скрылся с места происшествия. Потерпевшая сторона надеется найти виновника ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликованы фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском. В результате инцидента пострадали семь человек.

дтп каршеринг новости СПб


 

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