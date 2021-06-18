Опубликованы фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском

ДТП с общественным транспортном на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

ДТП с общественным транспортном на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автобусов. Появились фото из коммерческого транспортного средства.

Дорожный инцидент случился сегодня, 18 июня, в 9:40 у дома №157 по Ленинскому проспекту. Водитель маршрутки К-246 врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус № 130, ожидавший зеленого света.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по городу и Ленобласти, в результате шесть пассажиров маршрутки получили травмы из-за падения в салоне. Позже стало известно о семи пострадавших.

На кадрах, опубликованных в группе «Дорожной инспектор» социальной сети «ВКонтакте» видно, что переднее стекло разбито, а поручни оказались на полу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту аварии на Ленинском проспекте проводится проверка.