В Санкт-Петербурге приехала шведская полиция: она будет следить за порядком на время Евро-2020

В Санкт-Петербурге приехала шведская полиция: она будет следить за порядком на время Евро-2020
Шведская полиция поможет коллегам из Петербурга. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать улицы города и следить за поведением шведских болельщиков.

В Санкт-Петербург приехала шведская полиция на время Евро-2020. Они будут работать вместе с нарядами «туристической» полиции Северной столицы и следить за порядком в туристической части города. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В эту пятницу сборная Швеции встретится со сборной Словакии. Игра начнется в 16:00. Кот-предсказатель Ахилл считает, что победу одержат шведы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020. Он уверен, что россиян ждет поражение, так как противник слишком сильный.

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