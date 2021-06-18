Уткин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020

Уткин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020
Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются. При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять в Копенгагене», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, матч сборная России сыграет с национальной командой Дании 21 июня. Матч пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над финской командой в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Матч Россия — Финляндия состоялся на стадионе «Санкт-Петербург». Россияне обыграли финнов со счетом 1:0. Эта победа стала первым успехом команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что у сборной России по футболу мало шансов выйти из группы на Евро-2020, несмотря на победу над финнами.

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