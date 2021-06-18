Перевернутый КамАЗ закрыл съезд с КАД на Рабфаковскую

КамАЗ перевернулся на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

КамАЗ перевернулся на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На внутренней стороне КАД в Петербурге перевернулся КамАЗ. К месту происшествия прибыли спасатели.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 18 июня, на съезде на Рабфаковскую улицу. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Съезд закрыт. На месте работают пожарные», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство перевернулось у дорожного ограждения и, по предварительным данным, полностью заняло проезжую часть. Причины случившегося и информация о состоянии водителя выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о публикации фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском проспекте. В результате столкновения транспортных средств пострадали семь человек.