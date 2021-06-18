Смольный нашел компанию, которая построит примыкание Сарицкой улицы к Петербургскому шоссе

Смольный нашел компанию, которая построит примыкание Сарицкой улицы к Петербургскому шоссе
Речь идет об участке протяженность 1,5 километра. Фото: pixabay.com

На выполнение работ готовы выделить 300 миллионов рублей.

Смольный нашел подрядчика на строительство примыкания Сарицкой улицы к Петербургскому шоссе. Договор заключили с АО «Трест», которая получил за реализацию задуманного почти 300 миллионов рублей. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

АО «Трест» построит участок дороги, который соединит два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе. Протяженность составит около полутора километров. Ожидается, что работы завершат к 15 ноября, а начало движения запланировано ближе к концу 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ выделило 700 млн рублей, чтобы скорее построить мост через Свирь в Ленобласти.

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