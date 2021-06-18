Вакцинированные петербуржцы до 25 июня могут посетить Планетарий бесплатно: люди недовольны

Акция, устроенная Планетария для поощрения горожан, вызвала неоднозначную реакцию.

Руководство «Планетария 1» приняло решение о вводе бесплатного посещения для людей, которые сделали прививку от коронавируса. Воспользоваться этим правом можно в течение 10 дней до 25 июня. Некоторые обрадовались акции, а кто-то возмутился, об этом пишет «АБН».

Власти Санкт-Петербурга обеспокоены медленными темпами вакцинации горожан. Чтобы замотивировать людей, проводятся различные акции. Так, в «Планетарии 1» готовы бесплатно принять вакцинированных горожан до 25 июня.

«До 25 июня вы можете предъявить сертификат, справку, их фото или QR-код и попасть на сеанс в планетарий бесплатно. Мы планируем и дальше поддерживать вакцинацию и предоставлять скидки после 25 июня»,

— говорится в сообщении планетария в Instagram.

Далеко не все пользователи обрадовались такой акции, так как считают ее дискриминационной. Основатель «Планетария 1» Евгений Гудов заверил, что недовольных меньше чем тех, кто готов воспользоваться такой редкой возможностью.

«Посетители есть, и несмотря на негатив, который можно увидеть в комментариях под постом в Instagram, большинство все-таки позитивно отнеслись к такой возможности. Вообще Instagram стал единственной площадкой, где пользователи восприняли акцию как дискриминацию»,

— заметил Гудов.

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