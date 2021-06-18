Жителей Санкт-Петербурга просят помочь с выбором нового символа города

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Им может быть любой объект, построенный или установленный в Северной столице с 2000 года.

В Санкт-Петербурге в течение нескольких месяцев горожане будут выбирать новые символы города. Это может что угодно: от здания до сквера, но главное правило – объект должен быть построен или установлен с 2000 года. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Первый этап конкурса уже закончился, второй начнется 21 июня и завершится 27 августа. В ходе онлайн-голосования горожане выберут 12 финалистов. Известно, что петербуржцы выдвинули петербургского Ангела Романа Шустрова в Измайловском саду, бронзовых котов на Малой Садовой улице, Вантовый мост, «Газпром Арену» и прочие варианты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские трамваи и троллейбусы «переодели» в спортивную форму с символикой Евро-2020.