В Петербурге за неделю проверили более 600 объектов: искали безмасочников и прочих нарушителей

В Петербурге за неделю проверили более 600 объектов: искали безмасочников и прочих нарушителей
В Петербурге начали строже следить за соблюдением мер предосторожности. Фото: ККИ

Специалисты обследовали объекты в сфере услуг, торговли и общественного питания.

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю прошел рейд по контролю за соблюдением противоэпидемических мер, в рамках которого обследовали более 600 объектов в сфере услуг, торговли и общественного питания. Об этом сегодня, 18 июня, рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом города.

Сотрудники ведомства проверили 20 торговых комплексов, в том числе «Галерею» и «Невский центр». Также они наведались на Василеостровский продовольственный рынок, в крупные рестораны и кальян-бары. В итоге было составлено 128 протоколов осмотра, 18 протоколов об административном правонарушении в отношении посетителей ТЦ и общепита.

Также известно о закрытии трех торговых центров — «Фиолент», «Остров» и «Солнечный», и 9 точек общественного питания.

В Петербурге проводят рейды. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ККИ прошлись по летним кафе в Петербурге.

ККИ масочный режим новости СПб проверка


 

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