«Газпром Арену» защитили средства по уничтожению движущихся воздушных целей

Речь идет, например, о парашютистах.

Петербургский стадион «Газпром Арена» усиленно охраняется специальными техническими средствами, которые помогают защищать объект от движущихся воздушных целей и парашютисток. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает «Мойка78».

Известно, что техника способна не только нанести локальный ущерб, но и уничтожить цель. Это необходимо, чтобы не было несанкционированных полетов во время крупного спортивного мероприятия – чемпионата Европы по футболу.

Напоминаем, что перед матчем между сборными Франции и Германии в Мюнхене на футбольном поле оказался парашютист. Он был участником экологической акции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербург приехала шведская полиция: она будет следить за порядком на время Евро-2020.