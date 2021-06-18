На Пограничника Гарькавого целиком выгорела «ГАЗель»

В Петербурге в Красносельском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в транспорте.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 20:40 поступило сообщение, что в Красносельском районе на улице Пограничника Гарькавого дома 37 загорелась и полностью выгорел автомобиль марки «ГАЗель».
Однако уже через 9 минут пожар удалось ликвидировать.
При этом, информации о пострадавших не поступало.
Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Седова загорелась крыша электробуса.