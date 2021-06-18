На Пограничника Гарькавого целиком выгорела «ГАЗель»

На Пограничника Гарькавого целиком выгорела &#171;ГАЗель&#187;
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Красносельском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в транспорте.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 20:40 поступило сообщение, что в Красносельском районе на улице Пограничника Гарькавого дома 37 загорелась и полностью выгорел автомобиль марки «ГАЗель».

Однако уже через 9 минут пожар удалось ликвидировать.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Седова загорелась крыша электробуса.

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