На Пограничника Гарькавого целиком выгорела «ГАЗель»

В Петербурге в Красносельском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в транспорте.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 20:40 поступило сообщение, что в Красносельском районе на улице Пограничника Гарькавого дома 37 загорелась и полностью выгорел автомобиль марки «ГАЗель».

Однако уже через 9 минут пожар удалось ликвидировать.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Седова загорелась крыша электробуса.