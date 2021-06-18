Садовый дом размером 5х5 метров тушили вдесятером более двух часов

Садовый дом размером 5х5 метров тушили вдесятером более двух часов
Садовый дом тушили на Сашинской дороге. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в доме.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 20:26 поступило сообщение, что в Петродворцовом районе на Сашинской дороге загорелся дощатый садовый дом размером 5х5 метров.

Жилище полностью выгорело.

Ликвидировать пожар удалось только через несколько часов, в 22:41.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

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Садовый дом размером 5х5 метров тушили вдесятером более двух часов
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