Каршеринг «припарковался» на «деревянном тротуаре», который обрушился на него

Каршеринг въехал в ограждение в Красносельском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Каршеринг въехал в ограждение в Красносельском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль каршеринга забрался в «деревянный тротуар». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красносельском районе Северной столицы на углу проспекта Патриотов и улицы Маршала Захарова легковушка залетела на тротуар. Так на машину обрушили деревянные перекладины.

Отмечается, что данный забор ограждает стройку 3-й очереди «Огней Залива».

Очевидец происходящего, который ехал со стороны Балтийского Бульвара, показал, что на месте происшествия уже подъехали сотрудники скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гидротехников водитель каршеринга скрылся с места ДТП.